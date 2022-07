La Flandre rejette l’étude d’incidences sur les nuisances autour de l’aéroport de Bruxelles-National

La société de consultance française Envisa a mis en avant neuf scénarios pour une répartition équitable des nuisances sur les territoires flamand et bruxellois. Au nom du gouvernement flamand, les ministres de l’Environnement et de la Périphérie flamande, Zuhal Demir et Ben Weyts, ont dit tout le mal qu’ils en pensaient dans une lettre adressée au ministre fédéral de la Mobilité actuel, Georges Gilkinet.