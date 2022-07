Manneken-Pis habillé en rockeur des Rolling Stones pour leur concert Sixty à Bruxelles

À cette occasion, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS), ainsi que les échevins Benoit Hellings (Écolo) pour les Sports, Fabian Maingain (DéFI) pour les Affaires économiques et Delphine Houba (PS) pour la Culture, le Tourisme et les Grands événements avaient également mis un t-shirt noir portant le nom et la langue des Rolling Stones.

"Il n'y a qu'à Bruxelles où le folklore et le rock peuvent se rencontrer", a remarqué Delphine Houba. "C'est toujours un plaisir quand des artistes d'une telle renommée passent par Bruxelles. Les Rolling Stones sont un groupe mythique. (...) Manneken-Pis a aussi ce côté un peu impertinent et on peut tirer la langue à la fontaine dans cet esprit".

Une fanfare a joué le titre à succès "Paint It, Black" des Rolling Stones, pour le plaisir des passants et des touristes qui étaient présents en nombre.

Manneken-Pis restera habillé avec ce costume durant tout le week-end.