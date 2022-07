Lina et Mohamed sont les prénoms les plus populaires à Bruxelles en 2021: des tops 20 très différents à Bruxelles par rapport à la Belgique (infographies)

Chez les filles , c’est ainsi Lina qui arrive en tête avec 89 naissances à Bruxelles en 2021.Il s’agit d’un échange avec Sofia (83 bébés), qui montait sur la plus haute marche du classement en 2020.Nour, 3een 2021, était pour sa part le prénom favori pour les fillettes de la capitale en 2019.

Notez qu’Olivia et Emma, 1reet 2esur la Belgique, se classent 5eet 3eà Bruxelles.

Chez les garçons , pour la 2eannée consécutive, c’est Mohamed qui s’impose comme le prénom le plus populaire.118 petits Bruxellois ont reçu ce prénom l’an dernier. Adam, 2edans ce classement avec 112 baptêmes, était pour sa part le plus populaire en 2019 d’un cheveu…Ou d’une tête.Le prénom du 1erhomme était d’ailleurs le plus en vogue à Bruxelles depuis 2012.Détrônant alors…Mohamed.

Notez là aussi que Noah et Arthur, 1reet 2esur la Belgique, se classent 5eet 8eà Bruxelles.