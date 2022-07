Kriek: les brasseries du Pajottenland reçoivent leurs premières tonnes de cerises fraîches

Au total, pas moins de 45 tonnes de cerises seront livrées à la brasserie cette semaine. Avec une telle quantité, Mort Subite demeure le plus gros acheteur de cerises belges parmi les brasseries du pays.

Ce sont principalement les variétés Kelleries et Gorsem qui ont les faveurs des brasseurs. Réputées pour leur goût frais et acidulé, elles sont les plus adaptées à la fabrication de la kriek. Elles proviennent dans ce cas-ci des communes limbourgeoises de Zepperen et Gingelom.

À leur arrivée, les cerises sont mélangées à du Lambic jeune, une bière à base de fermentation spontanée avec des levures sauvages issues de la vallée de la Senne.

La bière à la cerise pourra être mise en bouteille pour commercialisation dès que le processus de fermentation et de brassage sera terminé. La mise sur le marché est prévue pour octobre.

De son côté, la brasserie AB InBev recevra sa première livraison de cerises lundi prochain. Quinze tonnes de cerises sont attendues du côté de Leeuw-Saint-Pierre pour confectionner la Belle-Vue.