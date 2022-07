Jan, un ancien avocat, retrouvé mort dans sa voiture à Molenbeek

“La scène”, c’est le corps de Jan W., un ancien avocat d’une quarantaine d’années, dans sa Golf garée sur son parking, et qui aurait été retrouvé avec une balle dans la tête. Le kiné qui arrivait à son cabinet ce mercredi à huit heures n’avait, lui, rien vu de spécial. Les voisins avaient, quant à eux, entendu des coups de feu entre 19 heures et 20 heures. “Le tueur a donc dû observer et attendre que je m’en aille pour agir”, explique le kiné.

Ce que l’on sait

À l’heure d’écrire ces lignes, ni la police, ni le parquet ne souhaitent confirmer quoi que ce soit sur le dossier. Des sources politiques communales avancent que cette macabre découverte n’aurait pas de lien avec les fusillades qui secouent Molenbeek depuis plusieurs mois.

“Assassinat” serait cependant le mot juste. Plusieurs douilles auraient été retrouvées autour de la victime. En dehors de cela, peu d’informations sur le contexte, les activités ou les relations de Jan W. ont fuité. “C’était un homme extrêmement discret, racontent ses voisins. Il disait à peine bonjour quand on le croisait. Il était avocat, mais il n’exerçait plus depuis plusieurs mois. Il n’était même plus inscrit au barreau.” Jan W. est décrit comme un homme casanier, qui recevait rarement. Il habitait le loft situé dans les combles de cette superbe villa avec piscine, souvent mise en couleurs par l’artiste habitant au rez-de-chaussée. Qui peut donc en vouloir à un homme dit “sans histoire, casanier et très discret”?

Dans le quartier, c’est la stupéfaction. “C’est un quartier très calme ici, il ne se passe jamais rien”, s’étonnent les riverains, inquiétés par les mouvements de la police pendant la journée dans toute la rue. De fait, la police s’est également intéressée à une voiture, une petite Peugeot grise, 50 mètres plus bas du numéro 33, où le corps a été retrouvé. Mais c’est pourtant bien la Golf de Jan qui a été sortie de l’allée de la villa située rue de la Sérénade par une dépanneuse, dans l’après-midi.

Le tueur se serait-il trompé de victime?

Un autre élément vient s’ajouter à l’enquête. Un voisin direct de Jan a reçu, il y a deux ans, des menaces de mort. “Une histoire familiale, raconte-t-il, mais c’est du sérieux.” Pour lui, le tueur s’est trompé de cible et l’a confondu avec Jan W.

Le parquet prévoit de communiquer ce jeudi sur le dossier afin d’amener plus d’éléments sur la mort de Jan W., l’hypothétique erreur du meurtrier et la mystérieuse Peugeot analysée par la police.