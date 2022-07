 Mesures sanitaires: retour du masque, des visios et de la distance au Parlement bruxellois

"On a un baromètre, et on est redescendu d’un cran", explique la porte-parole de l’institution. Il est en effet question d’une hausse de personnes contaminées, "tant au niveau des groupes que du personnel".

Concrètement, le port du masque est désormais obligatoire dans le bâtiment de la rue du Lombard. La distance de 1,5m est d’application, le CST demandé pour les activités, et les commissions se tiennent en "hybride" (une partie des députés présents, et une autre partie à distance).

"L’idée est de terminer l’année dans les meilleures conditions", indique la porte-parole.