Le chômage bruxellois poursuit sa baisse

La Région bruxelloise comptait 84.475 chercheurs d'emploi en juin, soit une diminution de 3,9% par rapport au même mois de l'année précédente. Il s'agit du onzième mois consécutif de baisse du chômage, se félicite lundi dans un communiqué l'office régional de l'emploi Actiris. Fin juin, le taux de chômage en Région bruxelloise s'établissait à 14,7% (13,9% pour les hommes et 15,6% pour les femmes). Un an plus tôt, il était de 15,4%.