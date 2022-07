Comme à Rebecq, Karel Geraerts a aligné deux onze complètement différents par mi-temps. En première période, c'était une mélange de jeunes encadrés de Burgess, Lazare, Van Der Heyden et de nouveaux venus comme Dennis Eckert et Ross Sykes. Mais le vice-champion de Belgique s'est cassé les dents sur un Deinze très regroupé.

Au moins l'équipe de Geraerts n'a pas démarré le match en encaissant, comme à Rebecq, mardi . Pourtant, à la 13e minute, un perte de balle de Lazare a obligé Burgess à un sauvetage en catastrophe dans les pieds de Dansoko. Dans la foulée, le nouvel attaquant Denis Eckert réclamait un penalty pour un tacle limite (14e), avant que Lazare n'arme une frappe de la deuxième ligne, mais hors cadre (22e). C'était là les seuls frissons offensifs de la première période.

Après la pause, avec Kandouss, Nieuwkoop et Puertas, ainsi que les nouveaux Boone et Dony - aligné dans la défense à trois cette fois -, l'Union se montrait de plus en plus dangereuse. L'attaque 100% U23 faisait mal à la défense de l'entraîneur des Flandriens, le Japonais Takahisa Shiraishi. Le jeune Mohamed Salah, bien en jambes, aurait mérité mieux qu'une frappe sur la latte sur une belle action solo dans le rectangle (67e). Puis Ziani, seul joueur à avoir pris part aux deux périodes, plaçait un tir enroulé un rien au-dessus (68e). Puisque l'équipe de Geraerts ne parvenait pas à faire la différence dans le jeu, elle prenait l'avance sur une phase arrêtée: un coup de coin bien tiré par Cameron Puertas, déjà passeur décisif à Rebecq, repris d'une tête puissante par Bart Nieuwkoop (0-1, 73e).

Toujours pas de Casper Nielsen

Présent au stade Dakota, comme à Rebecq mardi, Casper Nielsen est à nouveau resté spectateur, pour les raisons que l'on sait . Dante Vanzeir n'était pas là non plus, toujours ménagé, comme Guillaume François, Koki Machida et Senne Lynen. Les internationaux qui ont repris l'entraînement vendredi, Anthony Moris, Teddy Teuma et Loïc Lapoussin, se sont contentés de regarder leurs équipiers. Ils pourraient entrer en ligne de compte mercredi prochain pour la rencontre à Manage qui verra l'Union affronter le Racing Union Luxembourg.

Avec Logan Bailly

À noter la première sortie de Logan Bailly dans ses nouvelles fonctions. Si son arrivée n'a pas encore été officialisée par le club, l'ex-Diable rouge est, pour rappel , le nouvel entraîneur des gardiens d'Anthony Moris et ses homologues jaune et bleu.

Union 1re mi-temps: Pirard; Sykes, Burgess, Van Der Heyden; Abbass, Lazare, Defise, El Moukhtari, Ziani; Berradi, Eckert.

Union 2e mi-temps: Imbrechts; Kandouss, Boone, Dony; Nieuwkoop, Huygeveld, Puertas, Lewis, Ziani (69e Berradi); Salah, Safari.

Le but: Nieuwkoop, 73e (0-1, assist: Puertas).