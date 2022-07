«La population est exaspérée»: les trottinettes bridées à 8km sur les piétonniers de la Bourse et de la chaussée d’Ixelles

Limite de vitesse et d’usage : Bruxelles introduit ce 1er juillet des règles plus strictes que le reste de la Belgique. Les piétonniers de la Bourse et de la chaussée d’Ixelles sont dans le viseur.