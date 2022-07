BMX à Josaphat

©Photo News – Philip Reynaers

À Schaerbeek, c’est le tout nouveau festival de sports urbains Urban Sessions Brussels qui vous envoie en l’air ce week-end au parc Josaphat. Point d’orgue de l’événement: la coupe du monde de BMX Freestyle de l’UCI, rien que ça! Ce n’est pas le Tour de France, mais c’est tout de même un rendez-vous international qui vous attend près de l’enclos des ânes.Y sont même annoncés plusieurs champions olympiques et de Belgique. Outre les compétitions entre ces cracs du biclou, vous pourrez aussi prendre quelques rudiments de skateboard, BMX, breakdance ou parkour. Et puis des démos de sports extrêmes devraient faire dégainer les instagrameurs et tiktokeurs. Disciplines en vedette: parkour, figures de VTTet BMXet même en chaise roulante! Ça va voler!

+ " Urban Sessions Brussels ", jusqu’au 3 juillet (9h-21h) au parc Josaphat à 1030 Schaerbeek, gratuit mais sur réservation (un QRcode est demandé à l’entrée), programme en ligne .

Drôles d’oiseaux entre Saint-Gilles et Forest

©Park Poétik

De drôles d’oiseaux pépient dès ce 1er juillet à Saint-Gilles et Forest: le festival Park Poétik envahit rues, espaces publics et, surtout, les parcs.Cette émanation de l’indépassable festival Super Mouche, qui n’a pas survécu au covid, repose sur un processus participatif avec l’idée de renverser le principe habituel des événements estivaux: ne plus demander au public de venir, mais se déplacer vers lui.Au-delà de ce beau principe, les activités prévues se concentrent dans plusieurs "nids" éparpillés à travers les communes: square Jordens, Maison des Cultures, parc Marconi, parc de Forest, parvis Saint-Antoine.Et pour ce premier week-end, au marais Wiels. Avec une ouverture en grande pompe: la " bird day party " , parade annoncée depuis le parc Marconi via Morichar et le Parvis de Saint-Gilles ce vendredi dès 15h.Il y aura forcément de quoi… becqueter.

+ " Park Poétik ", chaque week-end d’été à Saint-Gilles et Forest, agenda des animations et lieux à consulter en ligne .

Foodtrucks au Wolvendael

©Smaak

Un peu plus au sud, le très pentu parc de Wolvendael se transforme en restaurant géant ce premier week-end de juillet.L’espace vert ucclois accueille en effet le Foodtruck Smaak Festival. Une vingtaine de foodtrucks sont annoncés durant ces trois jours, mitonnés par une équipe événementielle flamande spécialisée dans les meetings de ces restos sur roues si tendance. Burgers, falafels, crêpes, frites, kapsalons, gaufres, rouleaux de printemps, pakoras…: il y en aura forcément pour tous les goûts, avec et sans viande, des USA à la Corée en passant par l’Afrique subsaharienne et l’Europe.En dessert: glaces évidemment, mais aussi du théâtre jeune public, des DJ’s et musiciens, des cours de rock, un afterwork, un château gonflable et du maquillage. Et même un film en plein air le samedi soir. Et on s’y détendra d’autant plus que des coins salons "cosy" y seront aménagés. Miam!

+ " Foodtruck Smaak Festival ", 1er (17-22h), 2 (12-22h) et 3 juillet (12-21h) au parc de Wolvendael à 1180 Uccle

Sciences à Tournay-Solvay

©Centre Brout-Englert-Lemaître

C’est sans doute un des parcs les moins fréquentés de Bruxelles. Pourtant, le parc Tournay-Solvay ne manque pas de charme. Cette porte d’entrée vers la Soignes s’ouvre à la promenade cet été avec l’expo "Walk in the Park".De quoi redoubler d’émerveillement: devant les beautés naturelles de l’ancien domaine de la dynastie de la chimie et devant les beautés de la science.25 photographies de phénomènes scientifiques sont rassemblées au centre de l’espace vert, comme prélude à l’installation au château du centre Brout-Englert-Lemaître, "lieu de rencontre entre 4 universités" (ULB, VUB, KUL et UCL). Ce n’est sans doute pas l’expo de l’année, mais elle sera le prétexte à la sortie vers Watermael-Boitsfort. Et puis vous y verrez le microscopique (le fameux boson découvert entre autres par le prix Nobel bruxellois François Englert) et le géantissime (la reconstitution d’une galaxie).A vos codes QR pour plus d’info.

+ " Walk in the Park ", tout l’été au parc Tournay Solvay à 1170 Watermael-Boitsfort