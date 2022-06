hub.awards: 7 entreprises bruxelloises saluées pour leur «impact positif»

Plusieurs catégories ont couronné leurs lauréats (*). Le prix Start sacre ex aequo Konligo (tentes modulaires et réutilisables en acier recyclé 100% belge) et Urbike (coopérative de cyclo-logistique).Le prix Rise salue les brasseurs du Brussels Beer Project . Le prix Invest félicite Naki Power (des batteries portables partagées en libre-service).Lauréat du prix Export: Fyteko (biostimulants et biomolécules permettant aux plantes de mieux résister aux pluies abondantes et à la sécheresse). Le Prix du Jury est attribué à PermaFungi (recyclage du marc de café pour produire champignons et myco-matériaux).Et le prix du Public à Petite Empreinte (vêtements bébé à base de tissus récupérés ou invendus).

Ces lauréats émergent après un processus qui a vu 151 candidats être départagés.Un jury de professionnels a sélectionné 11 projets alors que 3 entreprises ont été repêchées par le public.Les vainqueurs ont ensuite été choisis par le jury.

"Ces hub.awards sont l’illustration que les entrepreneurs et entrepreneuses bruxelloises sont de plus en plus nombreux à prendre le chemin de la transition économique et à avoir un impact environnemental et social fort", salue Barbara Trachte, Secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Transition économique (Écolo).

"Je suis fière du palmarès de cette année. Bruxelles est pionnière en matière de transition économique et il faut le faire savoir." ajoute Isabelle Grippa, CEO de hub.brussels.

Chaque lauréat a empoché 5.000€ "pour le développement de ses activités".