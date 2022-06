140 agents de stationnement bruxellois prêtent serment: «Votre mission: que les 100.000 places soient utilisées correctement»

"La politique de stationnement est un levier essentiel pour changer les habitudes des gens et rendre nos rues plus agréables", appuie Elke Van den Brandt. "Votre travail consiste à gérer plus de 100.000 places de stationnement dans notre Région. C’est un travail immense. Les nouveaux outils technologiques ne suffisent pas: il faut des personnes sur le terrain qui connaissent les rues et les règles comme leur poche".

La Ministre Van den Brandt l’assure: «Il est essentiel que les places de stationnement soient utilisées correctement. Et c’est ça, votre mission». ©parking.brussels

Alors que la politique de stationnement va changer "considérablement" dans les années à venir, la Ministre insiste: "Il est essentiel que les places soient utilisées correctement. Que les gens sachent comment se garer correctement. Et c’est ça, votre mission".

"Ce serment indique clairement au public, à nos clients, aux Bruxellois et aux visiteurs, que vous faites votre travail correctement et consciencieusement", appuie Éric Dubois, directeur général de parking.brussels. "Il représente aussi votre engagement à bien faire votre travail à tout moment, à faire les constats nécessaires de manière objective et sans discrimination".

Cette cérémonie sera organisée chaque année par parking.brussels pour toutes ses nouvelles recrues "afin de les investir de l’importance de leur mission".