Un 2e jour de Couleur Café affichant complet malgré la pluie

La journée d'ouverture a été un franc succès auprès d'un public exubérant, pleinement heureux de retrouver l'ambiance de Couleur Café après trois ans d'absence. Youssou N'Dour, Blck Mamba, The Comet is Coming et le régional de l'étape, Zwangere Guy, ont donné le ton dès vendredi. Panda Dub a pu clôturer la première journée du festival en fanfare dans le décor du Théâtre de verdure, au parc d'Osseghem.