La commune d’Anderlecht présente un budget en déficit de 8,3 millions d’euros

Les causes de la difficulté à joindre les deux bouts sont à rechercher, selon l’échevine des Finances Elke Roex (LB - Vooruit) dans la crise liée à la pandémie, ainsi que dans la hausse de plus de 6% des dépenses de personnel en raison de trois indexations consécutives et de l’impact salarial de l’accord intervenu en comité C.