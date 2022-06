Le parlement bruxellois rejette le texte visant à interdire l’abattage sans étourdissement

Ce vote clôt le débat sur les articles de cette proposition et sur les amendements, en particulier celui qu’Arnaud Vertstraete (Groen) se préparait à défendre et qui proposait un report de l’entrée en vigueur de la mesure jusqu’à un an après l’entrée en vigueur d’un Code sur le Bien-être animal que la Région doit encore élaborer.

Comme pressenti depuis quelques jours et au cours du long débat en séance plénière, hormis le PTB, aucun groupe politique francophone n’a voté comme un(e) seul(e) homme/femme y compris parmi les co-signataires de la proposition.

Chez DéFI, le rejet de la proposition DéFI-Groen-Open Vld a été refusé par six députés sur dix et accepté par Mehmet Khöksal et Marc Loewenstein. Michaël Vossart et Nicole Bomele se sont abstenus.

Les autres abstentions sont le fait de Viviane Teitelbaum (MR); Céline Fremault et Christophe De Beukelaer (Les Engagés); Pierre-Yves Lux (Ecolo); Khadija Zamouri (Open Vld); et Pepijn Kennis (Agora).

Plus globalement, dans la majorité, les votes en faveur du rejet de la proposition ont été majoritaires au PS (14 sur 16). Comme annoncé par les intéressés en séance, Julien Uyttendaele et Véronique Jamoulle ont voté contre.

Chez les Verts, ils sont cinq sur quinze à avoir fait comme ces deux derniers (le chef du groupe John Pitseys, Ingrid Parmentier, Isabelle Peauthier, Thomas Naessens, Matteo Segers).

Les élus PTB ont tous voté en faveur du rejet de la proposition, à l’inverse de ceux de la N-VA et du MR -hormis Viviane Teitelbaum qui s’est abstenue- qui se sont prononcés contre le rejet.

Gaia trouve «hallucinant» que des politiques ont voté contre des arguments scientifiques

L’association de défense des animaux Gaia a réagi outrée au rejet, vendredi, par le parlement bruxellois de la proposition d’ordonnance visant à interdire l’abattage sans étourdissement. "C’est hallucinant que des parlementaires ayant tous les arguments scientifiques à leur disposition nient que la terre est ronde", s’est ainsi offusquée Ann De Greef, la directrice de Gaia.

"Les hommes et les femmes politiques devraient se fonder sur la science. Or, ce n’est clairement pas le cas. À cause d’eux, des centaines de milliers d’animaux vont encore être abattus dans la pire douleur", dénonce Ann De Greef.

La directrice de Gaia estime que les huit parlementaires qui se sont abstenus sont "tout aussi coupables" que ceux ayant voté contre. "Comment peut-on ne pas avoir d’opinion sur quelque chose d’aussi cruel", s’interroge-t-elle auprès de l’agence Belga, alors qu’il existe un consensus scientifique sur le fait que l’étourdissement préalable est le meilleur moyen de réduire la souffrance de l’animal. "Je me demande s’ils vont bien dormir la nuit..."

"Les députés bruxellois donnent aux religieux rigoristes un droit de veto de facto sur le bien-être animal et sont complices des douleurs extrêmes de milliers d’animaux abattus sans étourdissement", s’est de son côté indigné le président de Gaia, Michel Vandenbosch, cité dans un communiqué. "Les députés ont fait preuve d’un manque répréhensible d’humanité et d’éthique à l’égard des animaux sans défense, qui méritent une protection particulière en vertu de la loi générale bruxelloise sur le bien-être animal", souligne-t-il.

Selon cette loi, les animaux, "en tant qu’êtres vivants doués de sensibilité, d’intérêt personnel et de dignité", méritent une protection spécifique.

Gaia rappelle que 95 à 96% des moutons abattus à l’abattoir d’Anderlecht sont tués sans étourdissement.

"Mais notre lutte ne fait que commencer"’, avertit d’ores et déjà Ann De Greef. "On est des pitbulls. On mord et on ne lâche rien", illustre-t-elle.

L’association revient par ailleurs sur les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour constitutionnelle belge, qui ont statué en faveur d’un étourdissement préalable des animaux lors de leur abattage rituel, au grand dam de plusieurs associations juives et musulmanes. L’abattage rituel ne prévoit en effet pas d’étourdissement de l’animal, qui doit être intact avant la mise à mort.

Par leur votre, les députés bruxellois "maintiennent sciemment un régime d’exemption religieuse, en conséquence de quoi des milliers d’animaux continueront à subir des douleurs et des souffrances extrêmes à des fins religieuses", relève M. Vandenbosch. "Ces députés ont fait preuve d’un mépris sans précédent pour les valeurs et les normes sociales actuelles, largement répandues en matière de traitement des animaux: les animaux doivent être épargnés de toute souffrance évitable. Par conséquent, les animaux destinés à l’abattage doivent, sans exception, être étourdis avant d’être abattus", conclut-il.

En Flandre, l’interdiction d’abattage sans étourdissement est entrée en vigueur le 1er janvier 2019, tandis qu’elle est d’application depuis le 1er septembre 2019 en Wallonie.