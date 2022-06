Grève nationale du lundi 20 juin 2022: comment obtenir son attestation de perturbation TEC et STIB

Pour les citoyens qui n’ont aucune autre solution que les transports publics, des"attestations de perturbation" existent en cas de grève ou de manifestation.

L’attestation de perturbation du TEC

Sur son site, le TEC annonce: "Les organisations syndicales participeront à une journée d’actions organisée en front commun, pour laquelle elles ont déposé un préavis couvrant les agents qui y participeront".

Des perturbations sont donc à craindre sur le réseau TEC. Les premières listes des parcours supprimés seront disponibles ce vendredi 17 juin, à 16h au plus tard. Ces listes seront régulièrement mises à jour suivant l’évolution de la situation.

Pour télécharger son attestation de perturbation du TEC, il faut se rendre ici .

L’attestation de perturbation de la STIB

À Bruxelles, la circulation des bus, trams et métros risque d’être fortement perturbée. La STIB , via sa porte-parole An Van Hamme, avertit: "Il n’est actuellement pas possible d’évaluer la participation du personnel de conduite à cette action, mais nous nous attendons à de fortes perturbations. Le cortège des manifestants dans le centre-ville risque par ailleurs d’engendrer plusieurs interruptions et déviations de ligne".

Des informations en temps réel seront communiquées via les canaux habituels de la STIB à partir de 6h du matin, à savoir les réseaux sociaux, le site internet et le service clientèle. La STIB affirme par ailleurs qu’elle s’efforcera de desservir "une zone aussi large que possible" afin de, notamment, permettre aux élèves de se présenter à leurs examens.

Pour obtenir son attestation de perturbation, il faudra se rendre sur le site du réseau bruxellois .

SNCB: pas de préavis de grève mais une forte affluence possible

À la SNCB, aucun préavis de grève n’a été déposé pour ce lundi 20 juin. "En raison de l’affluence attendue dans les trains, des perturbations restent toutefois possibles", prévient la société. "Une forte affluence de voyageurs est possible dans les trains vers et depuis Bruxelles."

La SNCB conseille donc d’éviter, autant que possible, les heures de pointe (arrivée à Bruxelles-Nord entre 9h et 11h et départ de Bruxelles-Midi entre 12h30 et 16h).

Pour générer une attestation de retard à la SNCB, voici la marche à suivre .

La moitié des vols annulés à Brussels Airlines

Brussels Airport déconseille les départs le 20 juin, date à laquelle Brussels Airlines supprimera la moitié de ses vols en raison de la manifestation nationale à Bruxelles et de la grève annoncée d’une grande partie du personnel de G4S.

Il est conseillé aux passagers qui décident malgré tout de partir ce lundi de ne voyager qu’avec un bagage à main. Pour connaître le meilleur moment pour arriver à l’aéroport, il leur est recommandé de consulter l’outil en ligne sur www.brusselsairport.be/fr/passengers/slot-advice .

De nombreux vols de TUI Fly seront déviés de Brussels Airport vers les aéroports régionaux d’Ostende, de Liège et d’Anvers.

Aéroport de Charleroi: se présenter 3 heures à l’avance

Du côté de Charleroi, Brussels South Charleroi Airport recommande aux voyageurs de se présenter à l’aéroport au moins 3 heures avant le départ ce lundi 20 juin, à cause d’éventuelles perturbations.

Aucun vol n’y a pour le moment été annulé mais l’aéroport de Charleroi conseille aux passagers de surveiller les sites des compagnies aériennes.