«Union Plage», la guinguette de l’Union dans le stade Joseph Marien (photos)

Quand on prétend que l’Union est le club le plus cool (qui a dit "bobo"?) de Belgique, on n’est sans doute pas loin du compte.Nouvelle preuve: l’ouverture d’Union Plage, la guinguette estivale des jaunes et bleus.L’endroit tapissé de sable accueille les supporters, les riverains et les autres depuis ce mercredi 15 juin.