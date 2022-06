Enquête sur les accusations de viols dans des cafés à Ixelles: deux auditions confirmées

L’enquête vise plus particulièrement un homme qui travaillait comme barman dans les établissements "Le Waff" et "El Café". Des témoignages d’agressions sexuelles et de viols commis par un ou des employés de ces deux bars ont afflué sur les réseaux sociaux et via le mouvement #balancetonbar en octobre dernier. Plusieurs d’entre eux ont fait référence à des violences sexuelles facilitées par l’usage de drogues administrées aux victimes à leur insu afin de les soumettre chimiquement.