Opération anti-alcool au volant à Bruxelles samedi soir: 62 positifs, dont vélos et trottinettes

La police de Bruxelles-Ixelles a indiqué lundi avoir contrôlé 1176 automobilistes, cyclistes et conducteurs de trottinettes électriques dans la nuit de samedi à dimanche place Poelaert, rue Belliard et boulevard Baudouin. Parmi eux, 62 conduisaient sous l’influence de l’alcool ou de drogues et ont fait l’objet d’une interdiction de conduire pour quelques heures ou pour 15 jours.