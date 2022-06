Au total, 63 musées ont participé à ces Nocturnes. Pendant huit semaines, ils ont veillé à ce que les amoureux de la culture puissent profiter d'une offre adaptée dans les musées le jeudi soir jusqu'à 22h. En plus de visiter les expositions en cours, il y avait aussi cette année la possibilité de choisir entre quatre types d'activités supplémentaires: des visites guidées originales, un aperçu des coulisses d'un musée et l'accès aux espaces de dépôt, des ateliers créatifs et des visites en plein air dans différents quartiers de Bruxelles .

Les balades contées littéraires de Train World ou le parcours découverte du Jardin Botanique Jean Massart se sont avérés très populaires. Tout comme les visites des coulisses, notamment celles des ateliers de restauration des musées du Cinquantenaire. Ce genre d'activités sera probablement à nouveau au programme de la 22e édition en 2023.