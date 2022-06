Manifestation du lundi 20 juin 2022: de fortes perturbations attendues sur le réseau de la Stib

La circulation des métros, trams et bus risque d’être fortement perturbée lundi prochain dans la capitale. La société des transports intercommunaux de Bruxelles recommande dès lors à ses usagers de "prévoir un moyen de transport alternatif" et s’excuse d’ores et déjà pour les désagréments occasionnés.

"Il n’est actuellement pas possible d’évaluer la participation du personnel de conduite à cette action, mais nous nous attendons à de fortes perturbations", a averti la porte-parole An Van hamme. "Le cortège des manifestants dans le centre-ville risque par ailleurs d’engendrer plusieurs interruptions et déviations de ligne", précise-t-elle.

Des informations en temps réel seront communiquées via les canaux habituels de la Stib à partir de 6h du matin, à savoir les réseaux sociaux, le site internet et le service clientèle. La Stib affirme par ailleurs qu’elle s’efforcera de desservir "une zone aussi large que possible" afin de, notamment, permettre aux élèves de se présenter à leurs examens.