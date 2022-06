Ce lézard a débarqué à Bruxelles… en prenant le train: retrouvez-le dans le nouvel atlas des amphibiens et reptiles bruxellois

L’atlas reprend les informations récoltées depuis 2004, après la parution du premier opus, et les quelque 9.707 données recueillies par une centaine de bénévoles entre 2017 et 2019. Ces derniers ont visité plus de 4.800 sites sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Ces informations se rapportent à 14 amphibiens et 11 reptiles. Le crapaud commun (23% des données) et la grenouille rousse (19%) sont les deux espèces les plus renseignées.

Avec la grenouille rousse et le crapaud commun, le triton alpestre (cette photo) est l’amphibien indigène le plus répandu dans la Région de Bruxelles-Capitale. ©Hugo Willocx in Atlas des Amphibiens et Reptiles de la Région de Bruxelles-Capitale/ Natagora

À l’inverse, il ressort que sur les 12 espèces historiquement présentes en région bruxelloise, quatre sont considérées comme régionalement éteintes, n’étant plus observées depuis plus de 30 ans. Il s’agit des crapauds calamites, des tritons crêtés, des grenouilles de Lessona et des rainettes vertes.

Nouvelles espèces

La grenouille rieuse, espèce «exotique» très présente à Bruxelles. ©Hugo Willocx in Atlas des Amphibiens et Reptiles de la Région de Bruxelles-Capitale/ Natagora

Les différentes observations ont également prouvé la présence de deux nouvelles espèces dites "néo-indigènes" (introduites, délibérément ou non, mais qui sont présentes naturellement au maximum à quelques dizaines de kilomètres de Bruxelles) arrivées de régions voisines: le lézard des murailles et la couleuvre à collier.

"Le cas le plus étonnant est en effet celui du lézard des murailles, qui a colonisé la capitale en prenant le train", raconte Alain Paquet, responsable du projet pour Natagora et coauteur de l’ouvrage. "Le long des voies et dans les zones ferroviaires, ce reptile retrouve les milieux ouverts, secs et pierreux qu’il apprécie dans son habitat d’origine, au sud du Sillon Sambre-et-Meuse."

Une espèce "exotique", la grenouille rieuse, a aussi été aperçue à maintes reprises. Ces amphibiens constituent d’ailleurs le groupe d’espèces dont le nombre a le plus augmenté entre les deux atlas.