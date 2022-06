Ils se disaient «N°1 sur Bruxelles»: les dealers faisaient leur pub sur Snapchat et livraient le hash comme des repas à domicile

Très affûtés dans les techniques de marketing sur les réseaux sociaux, ils écoulaient leur marchandise sur les 5 communes de la zone: Molenbeek, Ganshoren, Jette, Koekelberg et Berchem-Sainte-Agathe.

«Une véritable “team marketing”»

La police raconte que "tout a commencé" en janvier 2022."Les enquêteurs découvrent plusieurs comptes Snapchat" qui proposent des stups à grand renfort de pubs et de clips."Ces comptes ont été créés avec une véritable “team marketing”", assure la zone.

On comprend que dans les vidéos et photos diffusées, on se croirait dans un clip de rap.Ou sur une chaîne… de téléachat. "Les auteurs se targuent d’être les N°1 des vendeurs de hash sur Bruxelles.Dans leurs annonces animées, ils proposent différentes variétés d’herbes et de résines de cannabis, avec logo et sachets personnalisés".

Livraison à domicile

Plus fort: "ils promettent aussi une livraison à domicile".Du téléachat, on vous dit. L’équipe s’inspire carrément des plateformes de livraison de repas: "Moto, trottinette, vélo, voiture et même Heetch…: tout est jouable pour livrer la marchandise le plus rapidement possible", relate la zone Ouest.

Ces dealers 2.0 sont aussi au fait des technologies les plus récentes et les plus fiables pour passer entre les mailles du filet. "Afin de ne rater aucune vente et d’être le plus efficaces possible sur les réseaux sociaux, ils diffusent même un QR code renvoyant sur une autre plateforme de vente Telegram".

«En plein préparatifs»

La police a évidemment enrayé toute cette belle campagne de promotion. "Au terme d’une longue enquête, 7 perquisitions ont été effectuées sur les 5 communes de la zone de police Bruxelles-Ouest. 6 suspects ont été identifiés. Les 2 principaux sont 2 frères de 19 et 20 ans.Ils géraient les commandes et la publicité.Ils ont été interpellés à leur domicile en plein préparatifs de commandes".

Les enquêteurs ont été assistés par la Brigade Anti-Banditisme (BAB). Ils ont ainsi interpellés 4 livreurs chargés de convoyer la marchandise à bon port."L’un d’eux a été arrêté en pleine transaction".

Les descentes de police ont été fructueuses.Butin: 3,047 kg d’herbe, 174g de résine de cannabis, 8000 euros cash, une moto KTM DUKE 125 (qui sera vendue via Fin Shop), un scooter SYM125.4 suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles. L’un est placé sous mandat d’arrêt, 2 autres (en aveux) sont libérés sous conditions.

"De nombreux devoirs d’enquête sont encore en cours".