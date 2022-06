La Région bruxelloise avait établi en 2016 un programme pluriannuel d’investissement, au lendemain de la chute d’un bloc de béton sur une voiture dans le tunnel Rogier, fin 2015. Il apparaît aujourd’hui qu’à l’exception du tunnel Léopold II, fraîchement rebaptisé Annie Cordy après quatre ans de travaux nocturnes, les échéances contenues dans ce programme pour les autres tunnels seront largement reportées, avancent les quotidiens. Ainsi des travaux dans les tunnels Belliard et Loi, qui devaient commencer en 2021 pour se terminer en 2024 sont désormais prévus pour la période 2023-2026, tandis que les travaux du tunnel Rogier de 2024-2025 sont repoussés à 2027-2028. Programmée en 2025-2027, la rénovation complète du tunnel Trône ne commencera, elle, pas avant 2030. Ces reports sont notamment dus à la réorganisation de Bruxelles Mobilité et à la crise sanitaire. « L’an dernier, une expertise indépendante sur le programme pluriannuel d’investissement avait également été demandée en vue d’en réduire les dépenses jusqu’en 2028. Cette expertise a, à son tour, repoussé l’échéance de travaux lourds », relève encore L’Echo. Bien que tout soit sous contrôle, le tunnel Belliard suscite quelques inquiétudes au niveau du risque d’incendie, en raison d’un système de ventilation non conforme, pointe encore l’Echo. Initialement, sa rénovation en profondeur était planifiée en 2019. Contacté au sujet du nouveau planning, le cabinet de la ministre régionale de la Mobilité Elke Van de Brandt (Groen) n’a pas voulu répondre à nos questions tant que le point n’est pas adopté en gouvernement.