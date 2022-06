Hausse des tarifs, des cartes riverains, des amendes…: la réforme du stationnement bruxellois va faire mal au portefeuille des automobilistes

Le dernier plan de stationnement date de 2009… et, depuis, la capitale a évolué. La ministre Groen ne veut cependant pas "repartir d’une page blanche", et maintient plusieurs principes. La répartition des revenus du stationnement reste par exemple inchangée: 85% pour les communes, 15% pour la région.

Mais le but de la réforme de simplifier le système, harmoniser les différents règlements entre les communes, "réduire l’emprise du stationnement sur l’espace public en favorisant le report vers le stationnement hors voirie" et adapter la gestion de parking.brussels. Selon la ministre, la demande de parking est d’environ 550000 véhicules au quotidien, alors qu’il y aurait sur le territoire régional environ 800000 emplacements de stationnement (327000 places en voirie et plus de 500000 hors voirie, selon le cabinet).

Les prix et les amendes en forte hausse

Élément le plus sensible du vaste plan: l’augmentation des tarifs de stationnement ainsi que des amendes. Attention, cette ordonnance ne fixe pas les tarifs, mais donne des fourchettes. Les tarifs seront alors déterminés plus tard dans un arrêté d’exécution.

L’ordonnance prévoit une fourchette de tarifs de minimum 0,50€ à maximum 10€ pour la première demi-heure, 0,5€ à 10€ pour la deuxième demi-heure, 2€ à 20€ pour la 2e heure, et 1,5€ à 20€ par heure supplémentaire. Des maxima sensiblement supérieurs à ceux de l’ordonnance de 2009, qui sur le terrain étaient par endroits déjà dépassés. Les amendes seront quant à elles comprises entre 20 et 60€, en fonction des zones.

L’arrêté gouvernemental, qui va fixer les prix dans ces fourchettes, a déjà fait l’objet d’un premier accord au sein du gouvernement. Dans les zones rouge, orange, grise et verte, la première demi-heure devrait passer de 50 centimes à 90 centimes. Idem pour la deuxième demi-heure, à l’exception des zones grise et rouge, où on passe de 1,5€ à 2,6€ pour cette deuxième demi-heure. En fonction des zones, la deuxième heure passe de 2€ à 3,5€ ou de 3 à 5,3€. Par exemple, un automobiliste qui se gare deux heures en zone rouge paie actuellement 5€, et devra à l’avenir payer 8,8€.

©Projet – DR

Une consultation avec les communes a eu lieu à ce sujet, et cette grille tarifaire reviendra prochainement en deuxième lecture sur la table du gouvernement. Via cet arrêté, l’équipe de Rudi Vervoort entend également faire augmenter le prix des cartes de riverains: la première passe de 10 à 15€ et la deuxième de 50 à 120€. Précisons qu’il s’agit ici des tarifs "minimaux": les communes sont libres d’aller au-delà. Les PMR conservent leur gratuité de stationnement.

"Il faut tenir compte des réalités du territoire"

Il fallait s’y attendre: la réforme suscite de vives réactions au sein de l’hémicycle régional, où le débat de l’ordonnance générale a débuté. "Je regrette qu’on n’ait pas les arrêtés d’exécution de ce texte", déplore Christophe De Beukelaer (Les Engagés), qui demande un débat complet au parlement. "Loin des dogmes et des théories livresques, pour élaborer une politique de stationnement, il faut tenir compte des réalités du territoire et de sa population", s’indigne Anne Charlotte d’Ursel (MR), qui déplore la carence d’infrastructures hors voirie.

Pour Youssef Handichi (PTB), le gouvernement en augmentant les tarifs s’attaque "aux travailleurs qui n’ont pas d’alternatives efficaces à la voiture". À cette critique, la ministre rétorque: "le vrai prix que paient les travailleurs est aussi en santé publique. Les quartiers pauvres ont beaucoup moins de voitures par habitant et souffrent plus de la mauvaise qualité d’air."

Pour la N-VA, le problème réside dans la fragmentation territoriale: 19 communes, et donc de multiples frontières et une myriade de modes de paiement, de tarifs, etc." Les citoyens sont confrontés à des règles complexes, illisibles et imprévisibles", dénonce Cieltje Van Achter.

Les discussions se poursuivront "au finish" lors des prochaines commissions.