Les colliers électriques, étrangleurs et à pique sur les chiens bientôt interdits à Bruxelles

Un avis en ce sens a été émis par le Conseil bruxellois du bien-être animal. Le ministre entend le suivre et imposer l'interdiction. "L'utilisation de colliers électriques, étrangleurs ou à piques n'est pas sans danger pour les chiens et est depuis longtemps controversée. Plusieurs études tendent d'ailleurs à démontrer que ce type de colliers n'est pas plus efficace que les techniques d'éducation positive pour chiens", explique le cabinet du ministre.