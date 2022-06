Nous avons toutefois trouvé le restaurant italien qui fait exception à la règle. Bernardo D’Annolfo nous a reçus dans sa pizzeria "Educazione Napoletana" située à Ixelles. Le chef vient tout droit d’Italie et il explique qu’à la carte de son établissement on trouvera des pizzas comme à Naples et rien d’autre!

"Beaucoup de restaurants italiens se vantent de faire des pizzas comme en Italie pour attirer les clients alors qu’ils vendent ce que les clients demandent, c’est-à-dire des pizzas où l’on rajoute des ananas, du poulet ou encore des œufs. À Naples, personne ne vous servira une pizza comme ça, et ici c’est pareil. C’est moi le chef et c’est moi qui décide", nous explique le gérant de cette pizzeria.

Afin de bien faire passer le message à ses clients, le chef a indiqué sur la carte de son restaurant qu’il vendait la fameuse pizza hawaïenne au modeste prix de… 100€. Une façon bien à lui de faire comprendre à la clientèle que dans son établissement c’est quelque chose de proscrit. " En réalité, personne n’a pu acheter cette pizza à 100€ chez nous tout simplement parce qu’on ne la fait pas."

Le propriétaire est même allé plus loin, en nous indiquant, sur le ton de l’humour, que c’est écrit dans les contrats de travail de ses employés. "Il est écrit que si l’un de mes chefs produit une pizza avec des ananas dedans pour un client, il perd son travail. De cette façon, tout le monde le sait que c’est interdit chez moi."

Educazione Napoletana met un point d’honneur à faire des pizzas authentiques et ça ne changera pas de sitôt.