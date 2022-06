Chaussée affaissée: l’avenue de la Couronne à Bruxelles fermée en direction du centre

Selon elle, la route s’est affaissée sur une surface d’un mètre carré. Un véhicule s’y est retrouvé coincé et a dû être dégagé. Les pompiers de Bruxelles, Vivaqua et un ingénieur en stabilité sont sur les lieux pour déterminer la cause de l’affaissement. Il pourrait s’agir d’une fuite des égouts.