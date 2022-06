Comment réinventer les abords des écoles de Bruxelles?«Elles peuvent devenir le cheval de Troie contre la résistance au changement»

Ce parvis scolaire est cité comme un "bon élève" dans le guide "Réinventer les abords d’écoles". Tout beau, tout chaud, rempli de passages piétons surélevés, d’agoras de bois de récup, de balançoires, de racks à vélo et de plantes grimpantes, ce vademecum a de quoi rendre jaloux n’importe quel parent d’élève bruxellois.Goupillé par perspective.brussels , il servira de mine d’or aux directions et collectifs pour mettre la pression sur les pouvoirs publics.

L’école Saint-Antoine à Forest: traversées sécurisées, barrière de récup plantée d’aromatiques, banquettes accueillantes, racks à vélo.Un bon exemple de ce qu’on peut faire rapidement à peu de frais, d’après le guide de perspective.brussels. ©ÉdA – Julien RENSONNET

Surchargé

"La caractéristique des abords d’écoles bruxelloises, c’est celle d’un espace surchargé", note l’urbaniste Louison Cuvelier, qui a piloté le guide pour le Service École de perspective.brussels."Ils réunissent des publics nombreux et spécifiques à certaines heures. Ils partagent des besoins identiques en matière de sécurité routière, de mobilité, de qualité de vie, de ludicité". Christophe Mercier, coauteur du guide pour le bureau d’architecture Suède 36, abonde: "La socialisation sur ces espaces va bien au-delà de l’école, des enfants qui jouent et des profs qui fument leur clope.Certains parents y font du business.Ou deviennent amis pour la vie".

Christophe Mercier, architecte du bureau Suède 36. ©ÉdA – Julien RENSONNET

Pourtant, ces lieux publics collectionnent les mauvais points."Absence de barrière ou de chicane vers la traversée piétonne, encombrement de la vision des automobilistes, surpeuplement, absence de mobilier, environnement minéral, sec et triste", se dépite Christophe Mercier. L’architecte en est cependant certain: "l’école peut se muer en cheval de Troie contre la résistance au changement dans la mobilité ou la verdurisation. Il ne faut pas oublier qu’avant 18 ans, on ne conduit pas. Il faut donc pouvoir arriver à l’école autrement.Il en va de l’autonomie des enfants".Et de conseiller, malicieux: "surtout, ne jamais parler de “test”.Dans cette ville terriblement réactionnaire qu’est Bruxelles, ça risque d’indiquer que le retour en arrière est possible". L’architecte sait de quoi il parle: Suède 36 était à l’origine de l’expérience Walking Madou, qui avait repeint en jaune les grands axes tennoodois en bordure de petite ceinture, générant crispations et procession d’Echternach.

Quick win

Louison Cuvelier, urbaniste au Service École de perspective.brussels. ©ÉdA – Julien RENSONNET

Concrètement, le guide chapitre les interventions envisageables sur 4 axes: sécurité, convivialité et accessibilité, verdure et environnement sain, et enfin identification reconnaissable. "Ces interventions ne doivent pas se limiter au parvis d’école, mais peuvent s’étendre à la rue et au quartier", prévient Louison Cuvelier. "Elles recensent aussi des opérations quick win, rapides et peu coûteuses".De quoi permettre aux directions et communes de marquer quelques points sans trouer le budget."L’idée est aussi de réfléchir à l’intégration des écoles dans leur environnement.D’où certaines idées proposant des win-win pour le quartier, leur ouvrant les infrastructures d’écoles", relève Antoine de Borman, directeur de Perspective. "Ce guide, c’est à la carte: pas question d’imposer une vision stricte".

Rue Wayez, à Anderlecht, le parvis de l’école 13 intègre des espaces de verdure, des volumes de bois et des balancelles très utilisées.La cour arrière est accessible au quartier. ©ÉdA – Julien RENSONNET

Rues ludiques, plateaux surélevés, potagers collectifs, auvents contre la drache, béton teinté, bancs gradins, noues foisonnantes, portails artistiques, fresques au sol… Feuilleter ce guide, c’est l’assurance d’une pêche miraculeuse."Mais la base de la base, c’est le parvis", tempère Christophe Mercier. "On l’évalue à 30m. Ce sont 5 voitures à enlever, voire moins, sans quoi les parents débordent sur la rue matin et soir.Il faut empêcher l’accès direct à la rue par une barrière. Sur celle-ci, on peut peindre des fresques ou cultiver des fraises".Ces bacs, pas chers et rapides à installer, "permettent aussi d’enseigner: la récup, le jardinage…" De quoi rejoindre les prescrits en termes de verdurisation.

Rouge

Bien sûr, la rue scolaire, dispositif temporaire en entrée et sortie d’école, est aussi vivement conseillée. "On en compte 28 à Bruxelles, pour 33 écoles", relèvent Les Chercheurs d’Air.Il n’y en avait qu’une seule en 2017. Il reste cependant de la marge pour atteindre les 800 établissements de la capitale. À défaut, travailler sur l’identification des abords d’école est une piste à suivre. "C’est le plus difficile", reconnaît Christophe Mercier. "On bannit la pieuvre mauve et les panneaux moches de quand j’étais petit, style “Nos enfants jouent, roulez prudemment”. Nous pensons que le rouge est la meilleure couleur. Elle est indémodable et associée à l’alerte.On peut en peindre un mobilier récurrent à toute la région. Les petits bonshommes moyennement kitschs, qui traversent, fonctionnent bien.Les enfants les adorent: ils ressemblent aux smileys".

Rue de la Braie, dans le quartier Dansaert au centre de Bruxelles, les élèves de primaire et secondaire profitent d’une rue piétonne où les bancs se transforment en jeu de grimpe et où les goals s’improvisent après la sonnerie du soir. Impressionnant. ©ÉdA – Julien RENSONNET

Enfin, Christophe Mercier met des barrières au tout sécuritaire. "Les enfants ne sont pas suicidaires. Ils ne se jettent pas sous les voitures. Il faut leur faire confiance. Même s’il y aura toujours des parents qui veulent rentrer en voiture jusque dans la classe".

+ AILLEURS | Téléchargez le guide depuis le site de perspective.brussels