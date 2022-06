Kilos de drogue, monceaux de cash, armes de poing et munitions saisis à Anderlecht, Mons et La Louvière

La zone de police Bruxelles-Midi a effectué, le 24 mai, des perquisitions à Mons et à La Louvière, dans le cadre d’une enquête sur un trafic de drogue, qu’elle mène depuis plusieurs mois, a-t-elle communiqué jeudi. Les perquisitions, menées avec l’aide d’autres services de police, ont abouti à l’arrestation de deux personnes et à la découverte d’une somme de 8.000 euros, d’une quantité de 400 grammes de cannabis, d’une autre de 15 grammes de cocaïne, mais aussi de sept armes de poing et de 1.400 munitions dont un chargeur avec des munitions d’armes de guerre.