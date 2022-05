Grève du secteur public: les services de Bruxelles-Propreté fortement perturbés

Concrètement, le ramassage des sacs blanc est a moitié assuré dans les communes d’Anderlecht, de Berchem-Sainte-Agathe, de Woluwe-Saint-Pierre et à Schaarbeek, dans les rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Lambert. Il est mieux effectué à Bruxelles Haren avec seulement 20% de sacs non collectés, à Molenbeek (30%) et à Woluwe-Saint-Lambert (40%). Evere, Ganshoren et Jette sont en revanche très touchées par la grève avec respectivement 80, 70 et 60% de sacs non collectés. À Etterbeek et Auderghem, les poubelles ne sont pas du tout ramassées dans les rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Pierre.