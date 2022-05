Uccle: “comment-est-ce possible?” l’avenue De Fré inondée malgré le bassin d’orage

“On a tous des planches en bois pour empêcher que ça rentre. Jeudi, deux garages et caves ont encore été inondés.” Il est tombé 21 litres de pluie par m2 en une heure. La moyenne mensuelle de précipitation à Uccle gravite autour des 76 litres.

Selon Michel, le problème vient d’un manque d’avaloirs dans ce secteur.

“Le bassin a fonctionné”

Vivaqua en arrive aux mêmes conclusions que Michel. “Le bassin a fonctionné. On a noté un taux de remplissage de 38% jeudi dernier.” Les zones rue de Salle ont d’ailleurs bien été épargnées. “Mais il y a peu d’avaloirs avenue de Fré, les précipitations ont été trop fortes et trop rapides pour la capacité d’évacuation.”

C’est Brussels.Mobilité qui est chargée de l’installation des avaloirs puisque l’avenue de Fré est une voirie régionale. Problème: L’agence n’avait pas la moindre idée de l’existence de ce problème d’évacuation des eaux de pluie.

“Après avoir vérifié s’il n’y a pas de problème d’encombrement des avaloirs [cette fois, c’est Brussels. Propreté qui doit s’en charger, NdlR], il faut que Vivaqua nous envoie une demande puis nous pourrons lancer des analyses et aviser”. Vivaqua ainsi incriminée s’étonne de cette réponse: “sachant que la voirie est sous la responsabilité de Brussels. Mobilité.” Autrement dit: Ping-pong administratif. On ne souhaite pas aux Ucclois des orages dans les prochains mois.

Une carte des expositions aux aléas

Il y a quelques semaines, les étudiants en master en Sciences et Gestions de l’Environnement de l’ULB ont produit une étude sur la vulnérabilité d’Uccle aux aléas climatiques. Ils ont pris en compte l’exposition aux inondations et au phénomène d’îlots de chaleur. Conclusion: “Les plus défavorisés à Uccle sont les plus exposés, explique Maëlle De Brouwer (Ecolo), échevine en charge de l’environnement. L’avenue de Fré et Molière sont les exceptions, mais sinon, cette étude confirme nos hypothèses.” De plus, l’étude montre que les territoires pour lesquels la marge d’adaptation à ces aléas est la plus forte sont les zones les plus aisées “où il y a de l’espace, des jardins et donc, les zones déjà les moins touchés.” L’échevine rappelle tout de même que l’étude est construite à l’échelle d’Uccle et que par rapport à la région, les Ucclois ne sont statistiquement pas les plus défavorisés.

Concernant l’avenue De Fré, la commune n’a pas directement la main puisque c’est un dossier régional. Elle peut simplement agir autour: “Avec les travaux Avenue Bourgmestre Jean Herinckx, une partie des eaux de pluie sera dirigée vers le parc Brugmann. Ça devrait limiter la pression sur l’avenue De Fré.”

Dans les jours à venir, l’administration communale et l’assemblée citoyenne pour le climat vont se réunir tour à tour. L’étude de l’ULB leur servira d’outil pour cibler les zones à verduriser et à perméabiliser notamment grâce à la création de noues.