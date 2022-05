Toute rouge sur le ruban noir de l’autoroute: voici la première passerelle cyclable à franchir le ring de Bruxelles (photos)

La première passerelle cyclable de franchissement du Ring, à hauteur de Diegem, est désormais prête à l’usage. La ministre flamande de la mobilité et des travaux publics Lydia Peeters (Open VLD) l’a officiellement inaugurée lundi matin. D’une longueur de 169 mètres, le pont, situé près de la gare de Diegem, suit la ligne ferroviaire entre Louvain et Bruxelles et se raccorde à l’autoroute cyclable F3.