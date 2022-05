Les transports bruxellois fortement impactés par la grève nationale de ce mardi 30 mai: voici les perturbations prévues à la STIB, à la SNCBet à Bruxelles Propreté

Le réseau de la STIB sera "très fortement perturbé" aussi bien au niveau des métros, que des bus et des trams, annonce déjà la société de transport public, qui ne sait cependant pas évaluer à l’avance la participation du personnel à cette action. Certains véhicules circuleront, mais "les fréquences ne pourront pas être assurées normalement".

"Nous aviserons en fonction du personnel présent, en donnant la priorité aux métros et aux lignes structurantes", nous indique la porte-parole de la STIB. La société "invite ses voyageurs à privilégier des alternatives aux transports publics pour se déplacer", annonce-t-elle sans détour, en redirigeant les usagers sur l’application de la STIB pour "les aider à trouver d’autres modes de déplacement".

Les perturbations seront annoncées en temps réel sur le site de l’agence. "Le Customer Care sera également disponible, dès 6h du matin, afin de répondre aux questions des voyageurs, par téléphone au 070 23 2000, ainsi que sur les médias sociaux."

Plusieurs trains vers Bruxelles ne circulent pas

Perturbations également au niveau ferroviaire tout ce mardi. La SNCB prévoit "la circulation d’environ un train sur quatre" . Aucun train ne circulera dans les provinces wallonnes de Namur, Liège et Luxembourg, et la société fédérale annonce déjà que certaines lignes, passant par la capitale, ne seront pas desservies. Les trains IC Bruxelles-Braine-le-Comte-Mons, Bruxelles-Midi-Namur-Arlon, Bruxelles-Midi-Namur-Huy-Liège et Zaventem-Namur-Dinant ne circuleront pas, ainsi que le train S8 (Bruxelles-Midi-Ottignies).

Rappelons qu’en raison d’un sommet européen, la mobilité du quartier européen est fortement entravée ce mardi dans les environs du rond-point Schuman . Le tunnel Reyers-centre est fermé et un périmètre de sécurité est instauré.

Garder ses poubelles jusqu’à la prochaine collecte

La collecte des déchets sera également perturbée dans de nombreuses entités de la capitale (Anderlecht, Auderghem, Haren, Laeken, Berchem, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Schaerbeek et les deux Woluwe). "Les habitants de ces communes dont les sacs ne seraient pas collectés ce mardi sont invités, dans la mesure du possible, à rentrer leurs sacs jusqu’à la collecte suivante", indique Bruxelles Propreté, qui ajoute que les recyparks pourraient être fermés ce mardi.