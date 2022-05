Le Bruxellois mange plus souvent végétarien que le Wallon et le Flamand: «C’est devenu cool»

Il en ressort que " plus de 2 Bruxellois sur 5 (42%) mangent végétarien au moins une fois par semaine , ce qui est plus qu’en Flandre (33%) et en Wallonie (29%)". Autre statistique "encore plus frappante", c’est que " 5% des Bruxellois mangent des aliments végétaliens ou presque végétaliens ", soit dépourvu de tout produit d’origine animale (lait, fromage, yaourt, en plus de la viande et du poisson donc). Eva calcule qu’il s’agit là "presque du double de la moyenne en Belgique (2,7%)".

Moins d’omnivores

L’étude montre aussi que 6% des Bruxellois sont végétariens et 19% sont flexitariens (ne mangent pas de viande ou de poisson au moins 3 jours par semaine). Autre chiffre qui distingue Bruxelles du reste de la Belgique: "58% des Bruxellois se considèrent comme omnivores" (c’est-à-dire qu’ils mangent de la viande ou du poisson presque tous les jours).D’après Eva, c’est " nettement moins que la moyenne belge " (68%).

Enfin, l’étude note que "près de la moitié (45%) des mangeurs de viande bruxellois souhaitent réduire leur consommation de viande, ce qui est une proportion plus élevée qu’en moyenne en Belgique (39%)".

Cool

Mais pourquoi donc le Bruxellois est-il plus enclin à se passer de viande, de poisson, voire de tout produit animal?D’après Amélie Anciaux, doctrice en sociologie citée par nos confrères de La DH, "c’est devenu cool aujourd’hui de manger végétarien ou vegan". Bruxelles, plus jeune et plus instruite que les autres régions, constituerait un terreau favorable à ce phénomène.

Ceux qui testent, pendant un mois, ont tendance à garder leurs nouvelles habitudes.

Le veggie est donc à la mode dans les quartiers "bobos" du Pentagone, de Saint-Gilles, d’Uccle et d’Ixelles. Mais quid des zones plus "populaires"? Eva dit y être attentive via les mutualités ou les ateliers gratuits et note que "les femmes y sont déjà convaincues". La sociologue, autrice d’une thèse qui étudie ce qui pousse l’adoption de certaines pratiques alimentaires, ajoute pour sa part que "manger de la viande est une pratique sociale, culturelle".Ainsi, les classes sociales supérieures la valorisent avant que les supermarchés puis hard discounters ne la récupèrent.Si changer d’habitude alimentaire est un processus long et difficile, Eva souligne de son côté que "ceux qui testent, pendant un mois, ont tendance à garder leurs nouvelles habitudes".

Lancé en 2011, le Jeudi Veggie réunit 50.000 Belges.À Bruxelles, 27% des habitants disent connaître cette initiative. Qui compte "plus de 100 partenaires" dans la région capitale.