Cet Américain téléchargeait de la pédopornographie via le wifi…de ses voisins âgés

Les autorités américaines ont découvert que le prévenu avait téléchargé et partagé de grandes quantités de contenu à caractère pédopornographique entre 2018 et 2020, via une adresse IP localisée à Leeuw-Saint-Pierre. Une fois informées, les autorités judiciaires belges se sont rendues à l’adresse liée au réseau wifi et ont découvert qu’elle appartenait à un couple de personnes âgées.

«Par hasard»

Il est rapidement apparu que ces dernières étaient totalement étrangères à l’affaire et que leur voisin utilisait leur connexion internet à leur insu. Les forces de l’ordre ont saisi deux smartphones et un ordinateur chez le prévenu. Ces appareils contenaient de nombreux contenus pédopornographiques. Le prévenu avait déclaré lors d’une audition que les images étaient arrivées par hasard sur ses appareils.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles n’a toutefois pas accordé de crédit à sa version et a condamné le prévenu à deux ans de prison. L’homme a cependant disparu après son interpellation et était donc jugé par défaut.