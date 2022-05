Action des gardiens du CHU Saint-Pierre devant le domicile de Mohamed Ouriaghli, président du CA du CHU

Même si, depuis l'annonce, la direction de l'hôpital assure que le repreneur du service gardiennage devra reprendre tous les emplois, les syndicats n'y croient pas. "Cette privatisation implique la destruction de 30 emplois publics. Derrière ces emplois, il y a surtout de 30 travailleurs et leurs familles dont l’avenir devient plus qu’incertain."

"L’action de ce matin visait à lui montrer la détermination de la CGSP-ALR à mener ce combat et à soutenir les agents du service de gardiennage du CHU Saint-Pierre pour la défense du Service Public et de leur emploi. Monsieur Ouriaghli n’a pas daigné venir à notre rencontre pour en discuter", ont annoncé les syndicalistes, qui ont confirmé une action lors de la journée de grève nationale demain. Les syndicalistes tenteront d'interpeller les pontes du Parti Socialiste, Ahmed Laaouej et Paul Magnette.