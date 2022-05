À bon port

L’avenir de Bruxelles passe sans doute par son canal: pour la logistique, pour le logement, pour les loisirs.Sans doute pourrez-vous vous faire une idée plus précise de ce que ce futur réserve à la capitale lors de la Fête du Port, ce dimanche 29 mai.Si la météo ne fait pas de vagues, on attend près de 20.000 curieux au quai de Heembeek, en face de la capitainerie.Plusieurs bateaux seront amarrés là-bas que vous pourrez visiter: un vapeur scientifique, une vedette militaire, un voilier-école et même la Licorne, reproduction d’un trois-mâts de Louis XIV.Des démos d’engins du futur comme des flyboards et hoverboards, des plongeons de l’extrême, un concours de rameurs, les plongeurs des pompiers, des parades de poissons géants ou des chiens sauveteurs vous en mettront plein les yeux. Vous pourrez aussi visiter le très joli BRYC et ses petits airs de vacances.N’oubliez pas vos slashs et votre crème solaire.

+ " Fête du Port de Bruxelles ", ce dimanche 29 mai de 11h à 20h au quai de Heembeek, gratuit

Nouveau né mais grosse machine déjà

©Core

Le Core Festival, c’est le petit nouveau du printemps bruxellois. Ou plutôt le nouveau qui a tout d’un vieux.Ces 27 et 28 mai au parc d’Osseghem, à un jet de pierre de l’Atomium, ce sont en effet certains des plus gros noms de la musique qui déboulent. Car ce n’est pas la petite locale scoute qui organise: ce sont les équipes du Tomorrowland et Werchter qui unissent ici leur toute-puissante force de frappe.On ne fera donc pas dans la dentelle au niveau de l’affiche: Nas, Little Dragon, Jamie XX, Caribou (deux fois puisqu’il se produit aussi sous son alias Daphni), Daniel Avery Special Request, Peggy Gou, Paul Kalkbrenner ou Agoria. Et rayon belge: Lous and the Yakuzas, Karla Bohm ou Azo.Pour cette première qui se veut "en lien avec la nature", on promet aussi "des installations artistiques en toute harmonie" et une expérience culinaire axée slow-food.On ne demande qu’à voir.

+ " Core Festival ", ces 27 et 28 mai au parc d’Osseghem, 69€/jour, pass 129€

Ça jazze à vélo

©Brussels Jazz Weekend

Et si vous combiniez vélos et concerts?Le Brussels Jazz Week-end vous invite à pédaler sur deux parcours à travers Bruxelles.Le samedi, la balade roule depuis la scène du Clos du Site à Woluwe-Saint-Pierre via les vallées de la Woluwe et du Maelbeek, puis les Marolles.On y croisera des joyaux architecturaux et les concerts prévus place Van Meyel (Etterbeek) et place de la Chapelle.Le dimanche, c’est d’Anderlecht qu’on décolle, au pied de la scène du quai de Biestebroeck, pour rouler jusqu’à Evere et l’Espace Toots. On naviguera le long du canal via les abattoirs, puis Tour & Taxis, Bockstael et la gare de Schaerbeek. Ces deux itinéraires sont guidés ( sur inscriptions ) mais peuvent aussi se tracer via cartes et GPS .N’oubliez pas bien sûr de profiter des concerts gratuits au centre de Bruxelles dès ce vendredi et jusqu’à dimanche: ça se passe Grand-Place, place Sainte-Catherine ou à La Bourse et dans pleins de bars et lieux culturels, et tout est gratuit.

+ " Brussels Jazz Week-end ", ces 27, 28 et 29 mai 2022, balades à vélo samedi 28 mai et dimanche 29 mai ( parcours par ici ), concerts partout dans le centre de Bruxelles et ailleurs ( tout le programme par ici ), gratuit

L’Afrique, c’est chic

©Hassan Hajjaj

Le festival Afropolitan, rendez-vous incontournable de la saison de Bozar, rend désormais justice aux nombreux artistes africains et afro-descendants de Bruxelles, mais aussi de l’Europe et d’ailleurs.La programmation de cette 5eédition se place sous le thème du "Women Power".Vous retrouverez donc tout un week-end d’événements qui balaient musique, danse, cinéma, littérature ou mode, et même jeu vidéo. Outre concerts, rencontres littéraires, ateliers danse (dont un avec la chorégraphe bruxelloise Jeny Bsg) et activités "enfants", on ne peut que vous conseiller un saut au "fashion pop-up" organisé par la créatrice molenbeekoise Siré Kaba . Elle y invite 10 créatrices et 2 créateurs issus de partout (Afrique du Sud, Algérie, Angola, Belgique, Cameroun, Congo, France, Guinée, Grande-Bretagne, Maroc, Nigeria, Portugal) pour un joli panel de ce que la mode "afropolitaine" compte de plus innovant.

+ " Afropolitan ", jusqu’au dimanche 29 mai 2022 à Bozar, prix variable

Requins, panthères et crustacés

©J. Murray & J. Fitzpatrick

Les Brussels Nature Days se tiennent jusqu’à dimanche depuis leur base de Flagey. Outre l’expo de photo en plein air autour des étangs (dédiée aux lauréats du Festival International Nature Namur 2021), des projections de documentaires sont encore prévues tout ce week-end.Libellules, requins, rapaces, panthère des neiges, renards berlinois ou lynx du Jura seront observés sur grand écran. Vous aurez aussi une dernière chance pour vous plonger dans les 16 courts-métragesamateurs belges compilés en une seule séance. Où se côtoient crustacés, grues et cannetons.Et où vous apprendrez comme nous ce qu’est une poliste.

+ " Brussels Nature Days ", jusqu’au 29 mai 2022 à Flagey, de 3,50 à 7€/séance