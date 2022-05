L’Atomium, destination belge la plus prisée sur Google Street View, qui fête ses 15 ans

En 2007, Larry Page avait commencé par photographier San Francisco et New York. Quinze ans plus tard, les célèbres voitures Street View ont pris plus de 220 milliards d’images dans plus de 100 pays. Les véhicules ont également parcouru plus de 16 millions de kilomètres, soit l’équivalent de 400 fois le tour de la planète, communique Google mardi.

Sur cette dernière année, l’Indonésie, les Etats-Unis et le Japon sont les trois pays les plus recherchés sur la plateforme, tandis que les trois monuments les plus consultés ont été la tour Burj Khalifa (Émirats arabes unis), la Tour Eiffel (France) et le Taj Mahal (Inde).

En Belgique, les dix destinations les plus populaires sur Street View sont actuellement l’Atomium, la Grand-Place, le Palais royal de Bruxelles, la gare de Bruxelles Midi, celle de Bruxelles-Nord, le Manneken Pis, l’aéroport de Bruxelles, la gare centrale d’Anvers, Pairi Daiza et le château de Gravensteen à Gand.

Les célèbres voitures Street View ne sont pas les seules à avoir pris des milliards de clichés de notre planète, puisque Google a aussi utilisé son Trekker, avec la même technologie photographique dans un appareil embarqué dans un sac à dos. L’entreprise américaine prévoit en outre d’utiliser une nouvelle caméra de pointe dès l’année prochaine, qui permettra de capturer des images de plus haute qualité et avec une plus grande couverture. Le modèle est, de plus, nettement plus petit et donc plus facilement transportable, pouvant être installé sur n’importe quel véhicule. Il pourra donc être utilisé dans des îles éloignées ou des sommets de montagnes par exemple.

Enfin, annonce Google, l’outil pour remonter le temps sur la plateforme Street View est maintenant disponible sur les appareils mobiles.