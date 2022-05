À deux ans des élections, le parti "fédéraliste" vient de réactualiser sa doctrine institutionnelle avec la réaffirmation de positions fortes par rapport à la périphérie, appelée "Vlaamse Rand" par certains, "Brusselse Rand" par d’autres. "L’actualité a certes été moins communautaire depuis deux ans. Mais on n’a jamais lâché la défense des francophones", défend le président François De Smet (Défi). Parmi les propositions: la tenue de référendums (ou "consultations populaires") dans les communes de la ceinture flamande sur une éventuelle adhésion à la Région bruxelloise. Explication avec le président du parti amarante.

Pourquoi de tels référendums?

On pense que les populations des communes autour de Bruxelles doivent un jour être consultées sur leur avenir. Ce qui n’a jamais été le cas. Les francophones de la périphérie se sentent abandonnés. Il y a une démobilisation depuis la scission de BHV. Or, selon nous, ces habitants doivent pouvoir se prononcer sur la Région (Bruxelles ou Flandre) à laquelle ils veulent appartenir.

Quelles communes seraient concernées par ces consultations?

Toutes les communes qui entourent Bruxelles.

Faut-il étendre les facilités ailleurs?

Si les facilités actuelles pouvaient être respectées, ce serait déjà ça…

Avec les forces politiques en présence et les récents sondages en Flandre, cette idée d’extension de Bruxelles sur le Brabant n’est-elle pas une utopie?

Les partis sont là pour faire des propositions et essayer de convaincre. On espère aussi inspirer d’autres partis francophones à se poser les mêmes questions.

Quid de référendums inverses: des entités bruxelloises qui veulent quitter la Région?

Est-ce qu’il y a une demande? Je ne crois pas. Il y a une identité bruxelloise, bigarrée, avec francophones et néerlandophones. Il y a peu de différences sociologiques entre Uccle et Linkebeek, et c’est pour cela que la question se pose. Quand un francophone déménage d’Evere à Zaventem, déménage d’une rue, les gens ne se disent pas qu’ils vont en Flandre… Ils cherchent juste un logement là où c’est possible. Bruxelles est une grande métropole qui s’étend.

De leur côté, les Bruxellois doivent aussi faire un effort dans la simplification et la rationalisation des structures. On ne peut plus continuer avec une Cocof, une Cocom, 89 députés… On propose d’ailleurs de passer à 60.

Quelle serait la taille de votre Région bruxelloise idéale?

Elle pourrait comporter du moins les six communes à facilités. Pour les autres communes périphériques, une consultation serait justement intéressante. Mais, outre l’extension géographique éventuelle, il est temps de modifier la perception de l’impôt des personnes physiques. Nous sommes pour une répartition de 30% de l’impôt sur le lieu de travail. Ce qui permettrait qu’une partie de l’impôt de Flamands et Wallons soit utilisée pour Bruxelles et les infrastructures qui bénéficient aussi à ces navetteurs, par exemple le métro. Beliris ne suffit pas. Mais, de leur côté, les Bruxellois doivent aussi faire un effort dans la simplification et la rationalisation des structures. On ne peut plus continuer avec une Cocof, une Cocom, 89 députés… On propose d’ailleurs de passer à 60.

Vous voulez également réformer la représentation flamande à Bruxelles.

Il faut des mécanismes de protection dans les administrations. Même si la clé 70-30 ne reflète pas la réalité, qui serait plutôt 90-10. Mais il faut faire une différence entre la place à garantir à une minorité dans les exécutifs et dans les assemblées parlementaires. Dans les exécutifs, ça ne pose pas de problème d’avoir une représentation garantie de néerlandophones, à savoir un ou deux dans le gouvernement… Mais, au niveau du Parlement, c’est autre chose, et on joue avec le suffrage universel: il faut davantage de voix pour élire un député francophone qu’un député néerlandophone. Le système ne va pas. Il serait plus sain d’avoir des listes sans différences linguistiques, avec des néerlandophones et francophones sur une même liste. Cela correspondrait mieux à l’identité bruxelloise.

Avec ces propositions, ne craignez-vous pas de vous isoler des Flamands?

On a toujours eu ce discours, et ça ne nous a pas empêchés de travailler avec des partis néerlandophones. Et nous ne sommes pas un parti antiflamand, mais un parti antinationaliste. On respectera toujours les droits des néerlandophones à Bruxelles et en Wallonie dans les communes à facilités. Mais il faut cesser de rendre difficile la vie des francophones de Flandre.

Vous avez évoqué un cordon sanitaire élargi à la N-VA. À Bruxelles, gouverner avec ce parti présent du côté néerlandophone, c’est possible?

C’est un dilemme qui n’est pas encore tranché. Nous sommes pris entre deux principes contradictoires: notre impossibilité ontologique à travailler avec la N-VA, et la liberté des Flamands de Bruxelles d’élire leurs propres parlementaires et leur propre gouvernement. Nous aviserons le moment venu.

Les négociations institutionnelles approchent… Vous êtes prêts pour une éventuelle réforme de l’État?

On n’est pas a priori demandeurs. Mais, s’il y en a une, il faut que les francophones se réveillent. On met des choses sur la table, on espère que les autres partis francophones feront de même et que des échanges auront lieu avant les élections pour avoir une ligne commune sur certains points. Il y a une potentielle majorité nationaliste en Flandre en 2024. Jamais la menace indépendantiste n’a été aussi grande. On a l’impression que les francophones n’avancent aucune proposition un tant soit peu sérieuse pour imaginer la Belgique de demain. Il faut dès à présent se demander ce que nous voulons.