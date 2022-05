Les joueurs de l'Union mis à l'honneur à l'Hôtel communal de Saint-Gilles

"Depuis, l'Union qui défend les couleurs (jaune et bleu) de la commune a été onze fois championne de Belgique, a établi le record historique de 60 matches consécutifs en D1 sans défaite entre 1933 et 1935, a gagné deux coupes (en 1913 et 1914) et atteint les demi-finales de la Coupe des Villes de Foires (en 1959). Mais elle a aussi été régulièrement confrontée à de sérieux problèmes financiers, au point qu'on a souvent craint pour sa survie. Mais à chaque fois l'Union a été sauvée par des gens qui ne voulaient pas la voir disparaître. Heureusement aujourd'hui grâce à Monsieur Tony Bloom (l'actionnaire principal de la RUSG, ndlr), auquel je tiens à exprimer ma plus grande gratitude, l'Union est entrée dans une nouvelle ère..."

"La commune est immensément fière de l'extraordinaire saison que vient de réaliser l'Union Saint-Gilloise pour son retour en D1 après 48 ans d'absence", a poursuivi le maïeur socialiste.

"D'autant qu'il s'agit d'un succès avant tout collectif. Je tiens donc à également remercier le président Alex Muzio, le CEO Philippe Bormans, l'entraîneur Felice Mazzù, les joueurs (Damien Marcq, Jonas Bager, Guillaume François, Siebe Van Der Heyden, Senne Lynen et Joachim Imbrechts étaient présents, ndlr), et les supporters, qui ont tous joué un grand rôle dans cette formidable réussite", a-t-il conclu.

Mariam El Hamidine, bourgmestre Ecolo de Forest qui abrite le Stade Joseph Marien, a été associée à la cérémonie.