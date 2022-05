Le premier projet concerne le magasin installé depuis 25 ans rue Pierre Marchant à Anderlecht. Celui-ci va être démoli et reconstruit pour devenir un projet mixte.Il s’intégrera dans le renouveau du quartier autour du bassin de Biestebroeck. Outre 1740m2 de supermarché, il intégrera 43 appartements et 128 places de parking.Ce dernier sera doté de bornes de rechargement électrique pour les autos et vélos.Ouverture prévue "début 2024" pour ce qui deviendra "le plus grand magasin Lidl de Belgique".

Le nouveau Lidl de la rue Pierre Marchant à Anderlecht remplace l’un des premiers magasins de Belgique. ©Lidl/ Montois Partners

Dans l’intervalle, la chaîne allemande ouvrira un magasin temporaire chaussée de Mons. Sur le même terrain, Lidl et la Commune d’Anderlecht s’allient pour créer un espace récréatif intégrant terrain de pétanque, plaine de jeux, parcours santé et jeux d’échecs.

À Schaerbeek, sur le terrain d’une ancienne école

Le projet de Lidl s’implante sur la parcelle d’une ancienne école, rue Capronnier à Schaerbeek. ©Lidl/ Asymetrie

À Schaerbeek, c’est le terrain de l’ancienne école fondamentale de la rue Capronnier qui va être reconverti en supermarché.Le nouveau magasin est prévu "au deuxième trimestre 2024" alors que les travaux commenceront "en septembre 2022".Le projet est mixte aussi: il intègre 82 appartements, un jardin commun et deux niveaux de parkings souterrains pour un total de 58 places.à l’ouverture, le Lidl de la rue Waelhem fermera.

Enfin, la multinationale du hard discount ouvrira à l’hiver 2022 une nouvelle enseigne à Kraainem. Celle-ci se logera dans l’ancien garage VW.