Il y avait entre autres la direction de l’appui canin, la cavalerie, les polices de la navigation et aéronautique, les unités spéciales de la Police Judiciaire Fédérale, des agents de la direction de l’information policière et des nouvelles technologies de la communication ou encore l’équipe Drones.

Cette journée constitue une occasion pour les personnes envisageant de faire carrière dans la police de découvrir les différents métiers et spécialisations. "On recrute, déjà depuis deux ans, 1.600 personnes par an", a remarqué Sandra Eyschen, porte-parole de la police fédérale. "Il y a des jeunes, parfois même des enfants, mais aussi des collègues de polices locales qui souhaitent s’informer. On organise une ou deux journées de recrutement par an et par arrondissement, mais on avait diminué la fréquence avec la pandémie."