Jam’in Jette, festival sans barrière

©Jam’in Jette

Le festival Jam’in Jette fête sa 10eédition en 13 ans ce week-end. L’occasion de mettre les petits plats dans les grands?Ce n’est pas vraiment le style de la maison, qui préfère les ambiances intimes, locales, responsables.Ainsi, les 10 bougies seront fêtées avec un marché solidaire et durable où exposeront 8 artisans locaux.Mais refuser le gigantisme ne signifie pas scène au rabais: ils seront 120 musiciens de 10 pays à se succéder sur les 4 scènes du parc de la Jeunesse.Vous y entendrez Bai Kamara Jr., les excellents Bruxellois de Echt!, Molo Sayat, Santrofi, Selamnesh Zemene, Newen Afrobeat ou les tennismans rigolos de Steffig Raff.Mais la force de ce festival à taille humaine réside aussi dans l’attention portée aux enfants, qui sont là-bas traités comme les grands. Les organisateurs rassurent: ils ont prévu 100 fûts de bière et 400kg de frites.Mais ni barrières, ni prix d’entrée!

+ " Jam’in Jette ", ces 20 mai (18h) et 21 mai 2022 (13h45) au parc de la Jeunesse (via avenue du Comté de Jette), gratuit

Printemps au cimetière de Laeken

La sépulture de Marie Pleyel au cimetière de Laeken. ©Ville de Bruxelles

"Les cimetières sont bien vivants".Pour vous le prouver, la Ville de Bruxelles lance la première édition belge du Printemps des Cimetières .Ça se passe ces 21 et 22 mai dans le magnifique "Père Lachaise bruxellois": le cimetière de Laeken . C’est en effet autour de l’église Notre-Dame que reposent de nombreuses personnalités bruxelloises.Dont la cantatrice La Malibran, la pianiste Marie Pleyel, l’écrivain Michel de Ghelderode, le cardinal Cardijn, l’architecte Poelaert, le peintre Fernand Khnopff ou les anciens bourgmestres Rouppe, Bockstael et Fontainas.Dans ce cimetière où l’on se pressait, la statuaire est à la hauteur du prestige de ses bénéficiaires.On y trouve même un authentique "Penseur" de Rodin. Vous pourrez vous en rendre compte lors de balades artistiques et poétiques (dont certaines pour sourds et malentendants), de plongées dans les épatantes galeries funéraires ou de visite dans l’atelier du sculpteur Ernest Salu.Le week-end se terminera par un concert en hommage à Marie Pleyel, dans l’ancienne église.Tout est gratuit mais certaines activités sur réservation.

+ " Printemps des Cimetières ", ces 21 et 22 mai au Cimetière de Laeken, réservation via servicedespublics@brucity.be

Dans le tunnel de Tata Yoyo

L’artiste Charlotte Beaudry a orné le tunnel de visages et silhouettes de femmes. ©Bruxelles Mobilité

Vous le savez: le tunnel Léopold II a changé de nom.Il s’appelle désormais tunnel Annie Cordy . Seule Bruxelles pouvait nommer un tel goulet autoroutier du nom d’une personnalité aussi festive et décalée. Ce rebaptême, s’il a été polémique, doit désormais être célébré. Ça se passe ce dimanche 22 mai au parc Élisabeth, sous lequel passe l’axe automobile.Et même dans le tunnel lui-même! De 13 à 17h, une marche solidaire invite en effet les promeneurs à parcourir les 4km souterrains au profit de Pink Ribbon, qui soutient les patientes atteintes du cancer du sein.Dress code suggéré: du rose. Ensuite, un concert réunira les amis d’Annie Cordy et ses fans (en surface, on vous rassure). À l’affiche pour accompagner orchestre et choristes d’Annie Cordy: Adamo, Laurence Bibot, Dave, Frédéric François, Virginie Hocq, Sandra Kim, Marka, Gilbert Montagné, les Frères Taloche, Hervé Vilard… Et vous?

+ " Inauguration du Tunnel Annie Cordy ", ce dimanche 22 mai dès 12 au parc Élisabeth à Koekelberg.

3km de brocante entre Châtelain et Bailli

©Les Petites Puces

C’est une énorme brocante qui s’annonce ce dimanche 22 mai dans les quartiers du Châtelain et du Bailli, à Ixelles : la fameuse brocante des Puces est de retour après 2 ans d’absence durant la pandémie. Ça veut dire que les greniers, garages et garde-robes des exposants débordent sans doute de trouvailles et bonnes affaires. Ce rendez-vous autrefois connu sous le nom de "Puces Nautiques" était spécialisés en antiquités liées au monde marin et de la navigation."Mais malheureusement, d’année en année, nous avons perdu de nombreux nautiques qui préfèrent vendre sur le net ou dans des brocantes le long de la côte", regrettent les organisateurs.Qui ne donnent donc plus de thématique à leur cheminement de 3km entre place du Châtelain, parvis de la Trinité, rues du Page et du Bailli.

+ " Brocante des Puces ", ce dimanche 22 mai entre 9 et 18h dans le quartier Châtelain-Bailli à Ixelles.

Les femmes derrière la caméra

©Elles Tournent

Le festival "Elles Tournent" revient pour une 14e édition ce week-end au Vendôme.Ce précieux rendez-vous s’est donné pour mission de "valoriser le travail des femmes dans le secteur audiovisuel". Le programme compte des fictions, des docus et des séances de courts-métrages, à la tonalité féministe. Les documentaires vous emmènent au Brésil croiser des SDFjournalistes, en Inde écouter une star de la pop, en Australie suivre une cinéaste ou en Belgique rencontrer une ex-djihadiste.Les longs proposés traitent de l’alcoolisme des natives au Canada, du patriarcat au Kosovo, de l’accouchement en Chine ou des paris sportifs en Iran. On signalera aussi une très précieuse session de courts sur le travail des femmes.

+ " Elles tournent ", jusqu’au 22 mai au Cinéma Vendôme, chaussée de Wavre 18 à 1050 Ixelles, 5€/8€/séance. Le festival aura aussi un prolongement gratuit en ligne jusqu’au 31 mai via la plateforme Scope.

Une bière au jardin

©BBP

Ça risque d’être l’un des hot spots bruxellois de l’été: le "biergarten" (en allemand, ou "beergarden" en anglais) du Brussels Beer Project ouvre ce week-end des 21 et 22 mai le long du canal à Anderlecht. Ce vaste espace de 1.000m2 s’inspire des jardins brassicoles qui pullulent à Berlin. Et qui ont essaimé de la capitale du cool dans toutes les villes d’Europe. Le principe est simple: attirer les amateurs et estivants au plus près des cuves de fermentation. C’est le cas ici puisque le nouveau vaisseau amiral du BBP s’est amarré au bassin de Biestebroeck depuis près d’un an. Sous le toit aux couleurs de ses étiquettes phares, le BBP compte accueillir 2.000 personnes ce week-end. Dans ce qui nous semble à ce jour le plus vaste espace dédié à la dégustation de bière à Bruxelles.Si vous prévoyez une virée à Cureghem, sachez que la brasserie est hyperfacile d’accès à vélo. Tout l’attirail habituel de ce genre d’événement est annoncé: DJs, foodtrucks et "quelques surprises".

+ " Inauguration du Beergarden BBP Port Sud ", ces 21 et 22 mai au quai de Biestebroeck 23, 1070 Anderlecht. L’entrée sera payante: 7€/jour, 12€/2 jours.