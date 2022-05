Schaerbeek: une échevine porte plainte contre un échevin pour attentat à la pudeur

L’échevine schaerbeekoise de la Culture, de l’Égalité des genres et des chances, Sihame Haddioui (Ecolo), a déposé plainte lundi pour acte de sexisme et attentat à la pudeur par le biais de son avocate contre un autre échevin de la commune, Michel De Herde (Défi), quant à lui en charge de l’Enseignement, des Crèches, du Parascolaire et du Budget, rapporte ce jeudi sur son site internet le journal "Le Soir". Le mandataire amarante nie les faits.