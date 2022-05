À Bruxelles, retenez-vous quand il pleut: voici pourquoi

Mais derrière ce message provocateur, une alerte. La qualité de l’eau du canal n’est pas bonne “et les débordements des égouts en sont la raison principale”, assure Pieter Elsene de Canal It Up. “Les égouts débordent dix fois par mois à Bruxelles. Une fois de temps en temps, ça ne serait pas très grave mais là, c’est très problématique.” Ces débordements sont causés par une trop forte pression dans les canalisations les jours de pluie. Les eaux usées des ménages se mêlent à la pluie dans les tuyaux, et là, c’est la catastrophe. Pieter Elsene l’assure, s’arrêter d’aller à la selle les jours de pluie ne diminuera pas drastiquement le nombre de débordements. Le problème réside en fait en la qualité des eaux débordantes, “si on ne tire pas la chasse quand il pleut, il n’y aura que de l’eau propre qui déborde”, ce qui reste gérable pour la Région.

En réalité, c’est l’addition d’eaux usées et d’eau de pluie au sein d’une même canalisation qui pose question. Un “trop plein” qui peut s’avérer lourd de conséquences, puisque les débordements ont lieu 10 jours par mois dans la Senne, et deux jours par mois dans le canal, pour un total de 10 millions de mètres cubes, selon Canal It Up. “Certaines villes ont des systèmes séparés. À Bruxelles, ce choix n’a pas été fait. Et aujourd’hui c’est impossible d’ouvrir toutes les rues de Bruxelles pour installer un deuxième réseau. […] Cette eau de pluie ne devrait pas être traitée, elle tombe du ciel.”

Un flou

Alain Maron (Écolo) semble en avoir conscience. Le ministre bruxellois de l’Environnement a répondu en commission à une lettre ouverte de Canal It Up et d‘autres associations sur le sujet, et prévoit un plan de gestion intégrée des eaux pluviales, tout en rappelant que 780 millions d’euros ont été investis pour gérer les eaux usées. L’objectif, conduire les eaux de pluie “au plus proche de là où elles tombent”, dans les sols, dans les toilettes ou dans des citernes privées.

Horizon 2027 pour la Région bruxelloise. Une directive européenne imposera aux États-membres une bonne qualité chimique et environnementale des cours d’eau et canaux. Pour Canal It Up, Bruxelles n’a pas l’air bien engagée. L’ASBL dénonce un flou quant à l’impact des mesures annoncées. “Rendez-vous au prochain orage”, comme dirait l’autre.