La Zinneke Parade de retour, et ce n’est pas un trompe l’œil

©Zinneke Parade

Il y a 4 ans que la Zinneke Parade n’a plus remué le centre de Bruxelles.L’attente est terminée: ce samedi 14 mai, les 17 Zinnodes (les collectifs participatifs qui conçoivent les costumes et animations) envahissent les rues autour de la Bourse dès 15h. Le parcours , prévu sur deux heures, passera par la Grand-Place, le Marché aux Herbes, Saint-Géry, le Plattesteen et la rue du Lombard. Pour ce retour, il s’agira de la 12e parade depuis l’inaugurale fiesta de 2000.Et c’est le thème du "Trompe l’œil" qui a été retenu. Pour l’illustrer, 115 artistes et 1150 participants.Parmi eux pour la première fois, les 16 qui ont suivi la formation "Métal & Machinerie": ils présenteront la grande construction qu’ils bichonnent depuis 4 ans.On annonce un monstrueux Canaalibal, une horde colorée en fuite vers le pays de l’Oeil-Unique, des chimères des caves marolliennes, un bazar des quatre saisons, des vélos d’une autre dimension, une nouvelle lune profondément noire ou des nuages d’osier.Bref, un vrai brol brusseleir.

+ " Zinneke Parade 2022 : Trompe l’Œil ", cortège de 2h ce samedi 14 mai dès 15h au centre de Bruxelles

Le festival qui donne la freat

©StrEat Fest

50 chefs et 50 ateliers, 40 concerts, DJsets et performances et 1 marché urbain: c’est le copieux menu du tout premier StrEat Fest qui se tient ce week-end à Tour & Taxis.Vous l’aurez compris dès la lecture de son nom: ce nouveau raout de 4 jours mise à la fois sur la bouffe et la culture street.Parmi les restos à la carte, citons en vrac Kitchen 151, Humphrey, Mo Mo, Le Comptoir du Samson, Bia Mara, Kitsune, Cokoa, Savage, Kong, Sanzaru ou Gaufres & Waffles.Pour l’ambiance musicale, on annonce Jali, Laura Crowe & Him, Funky Bumpa, Estelle Galbé, Youssef Swatt’s, Malek, DJVega ou Simon Le Saint. Les kets ne sont pas oubliés avec le kids corner évidemment. Enfin, les visiteurs les plus aventureux se lanceront derrière bars et fourneaux pour une leçon de pâtisserie florale, service des cocktails, dégustation du café ou confection de falafels et rouleaux de printemps, voire photographie culinaire. Très intrigant: la séance de yoga doublée…d’une dégustation de bière.

+ " StrEat Fest ", du 12 au 15 mai à Tour & Taxis, de 9,99€à 14,99€ en fonction du moment où vous achetez votre ticket.Sur place, les dégustations seront payantes.

Championnat du monde de Belgique de pédalo

©Chalet Robinson

Un événement "extrêmement sportif" mais "totalement amateur" plonge dans les étangs du bois de La Cambre ce dimanche 15 mai: il s’agit du premier "Championnat du Monde de Belgique de Pédalo" (vous avez bien lu). Le concept: 30 équipes de 8 à 10 pédaleurs qui se relayent durant 4h.Le circuit: le tour de l’Île Robinson.Soit un ovale ultrarapide.Le but est d’empiler le plus de tours possible. Deux manches sont prévues (la première ce 15 mai, la 2le 22 mai) dont chacune désignera un vainqueur.La team qui enregistrera le plus de boucles sera également célébrée. Outre la course, un concours départagera aussi les équipes les plus stylées (fausses moustaches, cuissards et maillots vintages bienvenus). Food-trucks, bar et musique live rendront l’effort moins épuisant pour les coureurs et leurs supporters. Tout ça semble très second degré mais s’avère parfaitement sérieux.

+ " Belgian Pedalo World Championship ", les dimanches 15 et 22 mai 2022 entre 10 et 20h au Chalet Robinson dans le bois de La Cambre.Inscription à 250€ ou 350€/pédalo.

Un Volta survolté

©Volta

Pour la fête, c’est à Anderlecht que ça se passe ce week-end.Le Volta, haut lieu de la scène émergente bruxelloise, y célèbre en effet ses 5 ans de défrichage.Ce samedi 14 mai, la soirée commencera tôt (19h) pour se terminer aux petites heures (passé 3h). On y entendra évidemment des têtes chercheuses de la capitale: le post-rock de Tukan, l’electro hybridée au hip-hop de Echt!, puis des DJ sets de Zouzibabe et Yooth avant de terminer dans le dur avec le beat lourd de O’Simmie en B2B avec Tsugi. Comme ses voisins du skatepark, de la salle de grimpe, de la brasserie La Jungle et des ateliers d’artistes, le Volta devra ensuite tout doucement penser à faire ses valises.Le lieu ouvert dans l’ancienne usine textile de la rue des Goujons était dès le départ voué à l’éphémère.Ses briques seront bientôt abattues pour faire place à un nouveau projet immobilier.D’ici-là, y a plus qu’à danser.

+ " Volta, 5 Years Anniversary ", ce samedi 14 mai au Volta, rue de la Petite-Île 1A, 1070 Anderlecht. Tickets entre 10 et 15€.