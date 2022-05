Quartier européen: le gouvernement bruxellois renonce au PAD mais balise les futurs projets immobiliers

En lieu et place, l'exécutif bruxellois a adopté neuf principes d'aménagement guidant la vision partagée qui a émergé des travaux d'ateliers thématiques auxquels ont pris part des représentants des administrations communales, régionales et européenne, ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé.

Il est question de valoriser la vallée du Maelbeek; maintenir la densité actuelle du quartier, "dédensifier" les intérieurs d'îlots actuellement dominés par le béton, créer une mixité d'activités de commerce et de service aux pieds des immeubles de bureau, limiter la drastiquement les opérations de démolition-reconstruction pour réduire le bilan carbone des opérations immobilières et préserver le patrimoine d'après-guerre.

Autres principes retenus: réintroduire une offre de logement diversifiée dans les rues perpendiculaires aux axes Loi et Belliard; renforcer l'offre de proximité; structurer et décloisonner le quartier afin de le connecter avec les quartiers avoisinants et stimuler les interactions entre les quartiers; limiter les nuisances dues au trafic de transit et donner plus d'espaces pour les modes de déplacement actifs; verduriser les rues.

Une task force pour le quartier européen sera chargée de garantir le respect de cette vision partagée.