Décumul intégral, moins d’échevins: le processus de réforme est lancé à Bruxelles

La Commission des Affaires Intérieures du parlement bruxellois a entamé ce mardi matin l’examen du projet d’ordonnance visant à améliorer la gouvernance locale. Au menu: décumul intégral entre mandat exécutif local (bourgmestre/échevin) et mandat parlementaire; réduction du nombre d’échevins; valorisation du statut des bourgmestres et échevins; et revalorisation du statut des conseillers communaux.