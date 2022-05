«Il y a 20 ans, un voisin raciste a abattu mes parents»: une Bruxelloise a créé une association et organise une marche blanche ce samedi (vidéo)

À la veille d’une marche commémorative qu’elle organise ce samedi 7 mai, elle nous accueille dans l’immeuble du drame, qui abrite désormais l’association "Habiba Ahmed Foundation" qu’elle a récemment mise sur pied en mémoire de ses parents. Une association soutenue entre autres par la princesse Esmeralda de Belgique, l’auteur-compositeur et écrivain franco-rwandais Gaël Faye et l’auteur et metteur en scène rwandais Dorcy Rugamaba.

La nuit du 6 au 7 mai 2002, Kenza Isnasni ne l’oubliera jamais.Cette nuit-là, la jeune femme se trouve dans l’appartement familial de la rue Vanderlinden, à Schaerbeek. "Il est 4 heures du matin", se souvient-elle. "Notre voisin raciste, alors armé, entre dans notre appartement et abat mes parents, Ahmed Isnasni (47 ans) et Habiba El Hajji (46 ans).Il blesse ensuite mes deux petits frères de 6 et 11 ans. Il mettra le feu à l’immeuble et périra dans les flammes de l’incendie qu’il a lui-même provoqué."

«On a essayé d’attirer l’attention des autorités»

Hendrik Vyt, leur voisin d’immeuble âgé de 79 ans, est connu pour ses liens avec l’extrême droite flamande du Vlaams Blok (devenu Vlaams Belang).Au départ qualifiée de dispute de voisinage qui a mal tourné, l’affaire s’est révélée être un crime raciste. "L’assassin était notoirement raciste et actif dans les partis d’extrême droite. Avant le drame, on a essayé d’attirer l’attention des autorités, d’interpeller sur la situation grave dans laquelle on se trouvait. Mais cela n’a pas suffisamment été pris au sérieux pour éviter ce drame." En consultant le dossier qui a été mis à l’instruction, Kenza Isnasni y a découvert "des témoignages, des plaintes de familles qui ont habité dans le même immeuble précédemment, et qui avaient déjà attiré l’attention sur le caractère dangereux de cet homme". Sauf que personne n’a réagi.

Après deux décennies "de réflexions, de questionnements, d’observations", Kenza Isnasni a donc fondé une association."Il est primordial de propager un message positif, car on a tendance à relayer les polémiques, les messages qui divisent, dit-elle.Les propos racistes et relents de haine prospèrent toujours, sous de nouvelles formes, plus diffuses, et sans que cela ne choque personne."

Celle qui mène un combat en faveur de la tolérance et du dialogue interculturel estime que "le drame qu’on a vécu n’est pas juste un fait divers, ou un conflit de voisinage qui a dégénéré".

"Mes parents ne seront jamais réduits à seulement des victimes du racisme. Se souvenir, c’est aussi se dire que mes parents, comme toute une génération d’immigrés marocains en Belgique, ont été recrutés pour contribuer à construire ce pays.Mon grand-père est arrivé dans les années 60, et a travaillé dans le métro bruxellois. Ils reflètent une partie de l’histoire de de l’immigration marocaine en Belgique et donc de l’histoire collective belge.L e devoir de mémoire est central à cet égard", conclut Kenza Isnasni.

Bientôt une rue aux prénoms de ses parents?

Avec d’autres riverains, Kenza Isnasni nourrit l’espoir de renommer une partie de la rue Vanderlinden aux prénoms de ses parents. "Une rue Habiba-Ahmed représenterait un message fort. Pour la mémoire, nommer une rue, c’est reconnaître de manière pragmatique et symbolique la richesse culturelle d’une société, son apport, son évolution, son histoire, croisant les regards du passé et du présent", dit-elle.